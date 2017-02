Liebenburg. 186 registrierte Spender ist die Bilanz der Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am Samstag in der Liebenburger Grundschule Schäferwiese.

Die Harzer Falken verloren in der Eishockey-Oberliga bei den Rostock Piranhas klar. In den ersten beiden Dritteln gab es jeweils ein frühes Gegentor.

Seesen. Knapp 330 Partygäste waren am Samstagabend der Einladung zur zweiten Seesener Blaulichtparty in der Aula am Sonnenberg gefolgt und feierten bis in den frühen Morgen hinein.